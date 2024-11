Hugo Motta diz que é necessário ouvir "os dois lados" sobre o fim da escala 6x1

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), cotado como favorito para suceder Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados, defendeu que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o fim da escala de trabalho 6×1 seja discutida com “os dois lados”.

A fala foi feita nesta terça-feira (12), durante reunião com parlamentares da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE). “É um tema que nós temos e vamos discutir, mas não ouvindo apenas um lado. Temos de ouvir também quem emprega, temos de ouvir os dois lados”, defendeu o deputado.

Sobre posicionamento, Motta não se declarou favorável ou contrário ao texto, mas reforçou que defende um debate respeitoso sobre a questão. “A Câmara não pode se transformar numa Casa onde o debate fique prejudicado, às vezes, por agressões pessoais, verbais, que em nada contribuem com o debate”, afirmou.

