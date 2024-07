Inflação argentina tem aumento e já acumula alta de 271,5% em 12 meses

O mais recente Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Argentina, divulgado nesta sexta-feira (12) pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec), revelou que a inflação no país ficou em 4,6% em junho, acumulando uma alta de 271,5% em 12 meses.

O resultado rompe um ciclo de 5 meses consecutivos de desaceleração, ficando acima dos 4,2% em maio, apresentando um aumento de 0,4 ponto percentual (p.p.). Neste primeiro semestre, a taxa acumulada é de 79,8%.

O setor de Habitação, Água, Eletricidade, Gás e outros combustíveis foi o com maior alta, de 14,3%. Os setores de Restaurantes e Hotéis aumentaram em 6,3%, o de Educação teve alta de 5,7%, o de Recreação e Cultura registrou aumento de 5,6%, e o setor de Comunicação viu um aumento de 5,3%.

Desde que assumiu a presidência, Javier Milei retirou os subsídios às tarifas de água, gás, luz, transporte público e serviços essenciais, com os consumidores vendo os preços aumentarem expressivamente após a decisão.

