Marçal Filho inicia grupo de defesa à saúde mental em MS

A Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio é um grupo criado para funcionar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (MS), que foi instituído nesta segunda-feira (15), pela Mesa Diretora da Casa de Leis publicada no Diário Oficial do Legislativo.

De acordo com o documento, a finalidade da Frente Parlamentar é implementar ferramentas e defender o fortalecimento das políticas públicas em defesa da saúde mental, visando ao combate à depressão e ao suicídio no Mato Grosso do Sul.

Marçal aponta que o Brasil é o primeiro pais no ranking em caso de depressão na america latina 11, 5 milhões de pessoas sofrem com a doença, e o Ms precisa atualizar as políticas publicas com relação a isso. "Acima de tudo temos que levar informação até as pessoas, ja colhi assinaturas de alguns parlamentares, e um dos objetivos é fazer um grande debate em torno o assunto".

A instituição do grupo foi uma iniciativa do deputado Marçal Filho (PSDB), quem coordenará os trabalhos da Frente, também compõem o grupo os deputados Coronel David (PSL); Jamilson Name (PDT); Lucas de Lima (Solidariedade); Gerson Claro (PP); Evander Vendramini (PP); Antônio Vaz (PRB); Cabo Almi (PT); e Lidio Lopes (PATRI).

