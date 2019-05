Marçal é o preferido em Dourados, diz Instituto Ranking

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) é o preferido entre os eleitores de Dourados para gerir o município em 2021. De acordo com a pesquisa do Instituto Ranking divulgada nesta quinta-feira (16), o parlamentar tem preferência de 15% do eleitorado dourandense na intenção de votos espontânea, na estimulada o índice aumenta para 29%.



Marçal lidera a pesquisa realizada pelo Instituto Ranking entre os dias 4 e 13 deste mês. Na intenção de votos para prefeito de Dourados o deputado alcança na estimulada 29,26%, seguido por Renato Câmara com 9,08%, já na espontânea o número é de 15,25%, também com Câmara em segundo lugar atingindo 5,41%. Geraldo Resende fica com 3,08% na espontânea e 6% na estimulada e ocupa a terceira posição.



Rejeição



A atual prefeita de Dourados Délia Razuk ficou em primeiro lugar no quesito rejeição com 33,25%, seguida por Geraldo Resende que teve 9,75% e Murilo Zauith ficou na terceira colocação com 7,08%. Fechando a fila dos rejeitados com oito nomes indicados pela pesquisa, Marçal Filho ficou com apenas 2%, branco, nulos e indecisos somaram 34,18%. O Instituto Ranking ouviu 1.200 pessoas na grande Dourados.



Confira os gráficos:

