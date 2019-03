Marçal pede apoio do estado para atender demandas de Dourados

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) mencionou a insfraestrutura viária, iluminação pública e a cultura como três carências enfrentadas pela população de Dourados. Na sessão ordinária de quinta-feira (28), o parlamentar informou que esteve com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para apresentar os problemas e sugerir soluções.



Segundo o deputado, graças ao investimento do estado, as principais avenidas de Dourados estão sendo recuperadas. No entanto, ele destacou a necessidade de revitalização das ruas transversais. “Os buracos estão danificando os automóveis e causando graves acidentes, inclusive com mortes. O serviço de tapa-buraco não resolve mais, a solução é o recapeamento”, disse.



Marçal denunciou a falta de iluminação pública em diversas vias da cidade. A Prefeitura Municipal de Dourados teria arrecadado somente neste ano mais de R$ 2 milhões com a Cosip (Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública). “A taxa de iluminação pública cobrada na conta de energia elétrica está sendo paga pela população e o serviço não está sendo prestado. Enquanto isso, os moradores têm sofrido com a escuridão. É uma questão de segurança pública”, acrescentou.



Também foi relatado pelo parlamentar, o abandono dos prédios do Teatro Municipal e do Ginásio de Esportes. Conforme Marçal, o governo estuda parcerias com empresas da iniciativa privada para reformar as estruturas. “Faço um "raio x" da situação de Dourados, pois é o meu papel como representante do povo daquele município. Tudo que diz respeito às necessidades dos cidadãos de douradenses levarei ao governador”, concluiu.

Deixe seu Comentário

Leia Também