JD1TV: Adelaido diz que grande desafio da Câmara é gerar oportunidades à população

Nesta segunda-feira (30), o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas e ex-secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Adelaido Vila, participou da Sabatina do JD1.

Se eleito, ele planeja atuar em combate a falta de oportunidades e pobreza, que segundo Adelaido, são os grandes desafios da Câmara Municipal.

Além disso, Adelaido pretende continuar trabalhando pelos empresários de Campo Grande, e também em atrair novas empresas para a Capital, mesmo com o "alto índice de burocracia".

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também