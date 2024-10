JD1TV: Alckmin dispara no Roda Viva, "MS tem governador"

Antigo filiado do PSDB, o vice-presidente e ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), esteve no programa Roda Viva da TV Cultura nessa segunda-feira (14), onde falou do recuo de candidatos tucanos eleitos neste ano, com Mato Grosso do Sul como exceção.

Geraldo Alckmin lembrou que o Pantanal virou o “Estado dos tucanos”. Porque tem governador. “O governador de Mato Grosso do Sul elegeu metade dos prefeitos do PSDB lá no estado”.

Em Mato Grosso do Sul, o PSDB fez 43 prefeitos, podendo chegar a 44, a depender da situação em São Gabriel do Oeste, que pode eleger Sérgio Marcon, ou Montagna (PSD).

No entanto, no Brasil o partido teve uma baixa, com as administrações reduzidas quase pela metade, saindo de 515 para 269 eleitos. O vice-presidente que esteve na fundação do partido como deputado federal pontuou que o PSDB, “nunca teve uma capilaridade tão grande nacional”.

“Diminuiu como muitos partidos diminuíram. O presidente da República, historicamente, não tem muita ingerência nas Eleições Municipais, mas o Estado tem", ele citou exemplos do Paraná e Goiás. Assista:

