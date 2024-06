JD1TV: André define candidatura dia 20

O ex-prefeito André Puccinelli conversou com a equipe do JD1 Notícias nesta segunda-feira (10/06), e confirmou que é pré-candidato a prefeito da Capital, porém que ainda vai conversar com alguns partidos.

"Eu tenho marcado agora dia 19 deste mês para falar com o presidente nacional do MDB, vou falar também com o presidente nacional do PL e vou falar também com o vice-presidente do Solidariedade", afirmou. André reforçou ainda que esses três partidos são o que ele procura para manter sua base política sólida.

Na entrevista, o ex-prefeito também destacou suas intenções caso seja eleito, enfatizando que vai melhorar aquilo que o povo continua reclamando; como a questão da falta de médicos nos postos de saúde, afirmando ainda que vai priorizar a saúde preventiva e não focar na "hospitalização" como acredita ser a dinâmica da cidade.

Puccinelli deixou clara ainda sua contrariedade ao PT. "Eu sou considerado pela população o exterminador do PT". Além disso disse que a rejeição apontada nas pesquisas não será impedimento. "A minha rejeição baixou muito, mas a imprensa não divulga", afirma.

Confira:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também