JD1TV: Ariane Tavares concorre pela primeira vez e tem projetos para mães atípicas

Ariane Tavares recusou convites anteriores para se candidatar a vereadora de Campo Grande, mas agora, ela está na luta por uma vaga na Câmara, não só para cuidar dos direitos da população em geral, mas principalmente das mulheres.

Ela que é advogada, pretende dar apoio às mães atípicas, ou seja, mães de autistas, crianças portadoras de síndrome de Down, e outras condições; e às crianças órfãs por causa de casos de feminicídio.

Sua candidatura também foi motivada pela discordância do atual cenário político de Campo Grande, que é composto por mais homens do que mulheres, fato destacado por Ariane.

Assista:

