JD1TV: Bolsonaro declara apoio a Adriane

A prefeita e candidata no segundo turno em Campo Grande, Adriane Lopes (PP), ganhou um aliado de peso nesta nova etapa de campanha, o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao lado de sua ex-ministra, senadora Tereza Cristina (PP), Jair Bolsonaro (PL) incentiva candidatura do PP, "Campo Grande, segundo turno, página virada, vamos em frente. Adriane do PP, a nossa candidata a reeleição nessa Capital".

Tereza agradeceu o apoio e reafirmou que a direita está unida. "Estamos juntos de novo". A prefeita já havia investido no apoio de Bolsonaro no primeiro turno, no entanto, ele decidiu se aliar a Beto Pereira (PSDB), agora sem o deputado federal na disputa, Adriane Lopes pode garantir mais votos de aliados do ex-presidente.

