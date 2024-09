JD1TV: Dr. Victor Rocha destaca sucesso da Casa Rosa e promete criação da Casa Azul

Em busca da reeleição, Dr. Victor Rocha participou da Sabatina do JD1, e destacou o maior projeto do seu mandato, a Casa Rosa.

O projeto tem como foco a prevenção do câncer de mama e a saúde da mulher, e realiza consultas, exames, diagnóstico do câncer de mama e o tratamento em tempo hábil.

O projeto surgiu da vivência do vereador no Sistema Único de Saúde (SUS), onde viu as mulheres esperarem anos na fila de espera para ter um diagnóstico.

Em menos de três anos, a Casa Rosa já realizou 8 mil consultas; 2500 exames; 1200 biopsias e 159 diagnósticos de câncer de mama. Em uma eventual reeleição, Dr. Victor Rocha quer inaugurar a Casa Azul, para tratar câncer de próstata.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também