JD1TV: "Educação é o pilar de todas as esferas", defende Riverton

Abrindo as sabatinas desta semana, o JD1 recebeu em seu estúdio o candidato à reeleição, vereador Professor Riverton, que afirmou ser o “candidato da educação”. Ele lembrou o quanto contribuiu para a área em seus anos de mandato.

Eleito em 2020, Riverton afirma que está mais maduro, e além da educação - que para ele é a chave para alcançar a segurança pública e a saúde, além de ser a ferramenta de oportunidade para as pessoas - pretende investir também na causa animal.

O candidato visa contribuir com projetos que atuem na causa animal, e ainda deseja fomentar a ampliação a Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea).

