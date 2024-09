JD1TV: João Rocha destaca profissão de professor e afirma que "vereador é uma função"

Nesta segunda-feira (16), foi realizada mais uma sabatina com os candidatos a vereadores de Campo Grande. Desta vez, quem esteve em frente às câmeras foi o vereador Professor João Rocha.

João Rocha concorre em busca do seu quinto mandato, e acredita que sua maturidade contribui para prestar serviço à comunidade campo-grandense. “Vereador é uma função, tem que deixar isso bem claro”, disse ao destacar a tarefa do cargo.

Quando questionado sobre novos nomes nas eleições, João Rocha acredita que a união desses com os mais experientes pode dar uma renovada na Câmara da Capital.

Assista:

