JD1TV: "O povo deve apostar na experiência", diz Picarelli

O jornalista e ex-deputado estadual, Maurício Picarelli, participou das sabatinas promovidas pelo JD1, e afirmou que não se sente superado pelos políticos mais jovens, pois é experiente, está bem de saúde, com vontade trabalhar, e ainda, que idade não importa.

“O povo deve apostar na experiência”, declarou. Além disso, destacou que em oito mandatos como deputado estadual, foi o que mais criou leis para o Mato Grosso do Sul, somando mais de 250 em todas as áreas.

Ele completou a participação revelando que está atendendo a pedidos das pessoas que querem ver o seu retorno ao rádio, televisão e política. E também, ao convite da candidata à prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto, para concorrer pelo União Brasil.

Assista:

