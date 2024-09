JD1TV: "Penso que fizemos um bom mandato", afirma Coronel Villasanti

Nesta quinta-feira (05), o vereador Alírio Villasanti, o Coronel Villasanti, esteve no estúdio do JD1 e deu “start” nas sabatinas com os candidatos a vereadores de Campo Grande. Ele afirmou que está fazendo um bom mandato, e que se candidatar à reeleição é um ato de coragem e ousadia.

Ele vê o cargo como uma oportunidade de contribuir com o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, principalmente na área da saúde, onde teve uma atuação forte em seu primeiro mandato, e na qual visa focar mais caso seja reeleito.

O vereador, ainda, destacou a sua participação na segurança pública, onde ajudou e ajuda no fortalecimento da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Assista:

