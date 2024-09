JD1TV: Professora Ivanise promete "vereança colaborativa e participativa"

Em mais uma sabatina realizada pelo JD1, Professora Ivanise Rotta relembrou seus 30 anos como servidora pública de Campo Grande, e afirmou que fechou esse ciclo, e que agora, quer enfrentar o legislativo.

E lá, pretende fiscalizar o dinheiro público, e fazer parceria com a Assembleia Legislativa. Além de trabalhar com o trânsito da Capital, que segundo ela, é uma questão impopular entre os vereadores de Campo Grande.

Além disso, quer ampliar a visão sobre a educação, abrangendo a educação no trânsito, religiosa, e a que as pessoas levam para as ruas. E prometeu, caso seja eleita, estar disponível para a população.

Assista:

