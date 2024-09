JD1TV: Sargento Betânia diz não se sentir representada pelos atuais vereadores

Sargento Betânia voltou ao estúdio do JD1, agora como candidata à vereadora de Campo Grande. Durante a sabatina, ela lembrou do seu trabalho de prevenção às drogas, fortalecimento familiar, violência doméstica e outros temas.

Caso seja eleita, Betânia disse que continuará atuando nessas causas, principalmente em defesa da mulher. Por isso, destacou que na Câmara da Capital, atualmente, só tem uma vereadora, e que a cidade precisa de mais mulheres no cargo.

Além disso, afirmou não se sentir representada pelos atuais legisladores, e que uma grande parcela da população está infeliz com a política no geral.

