JD1TV: Se eleito, Romulo Motta quer praticar "política quente" na Capital

Romulo Motta participou da sabatina do JD1 nesta terça-feira (01), e nela, falou sobre a sua trajetória na vida política, que começou com vídeos na internet destacando o que se pode fazer em Campo Grande.

Esses vídeos resultaram em dois processos judiciais e assim, Romulo viu que é nesse caminho que quer seguir. E afirma que a política da Capital é pacata, e que acredita na “política quente”.

Uma política na qual o vereador vai para a rua falar com a população, gera atritos positivos, não fica só no gabinete, mas mais na rua.

Assista:

