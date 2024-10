Lula afirma que Brasil repatriará brasileiros "no lugar que for preciso"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta terça-feira (1º), após ser questionado por jornalistas no México sobre a situação humanitária no Líbano - alvo de ataques de Israel -, que irá repatriar brasileiros “no lugar que for preciso”.

“Vamos fazer isso no lugar que for preciso, o que lamento é o comportamento do governo de Israel“, afirmou o presidente, que está no México para a posse da presidente eleita Claudia Sheinbaum.

Lula ainda teceu críticas à atuação da Organização das Nações Unidas (ONU). “É inexplicável que o Conselho da ONU [Organização das Nações Unidas] não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar ao em vez de só saber matar”, disse.

Segundo o portal Metrópoles, mais de 3 mil brasileiros já entraram em contato com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil para solicitar repatriação. Além disso, há também 9 servidores do Itamaraty no país em guerra que pediram ao governo que seus familiares possam deixar a região.

