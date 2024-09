Lula anuncia Macaé Evaristo como nova ministra dos Direitos Humanos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu, nesta segunda-feira (9), a deputada estadual de Minas Gerais Macaé Evaristo (PT) como sucessora de Silvio Almeida, no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. A posse deve acontecer na semana que vem.

"Recebi um convite muito afetivo do presidente Lula, que diz conhecer minha trajetória de luta pelos direitos humanos e antirracista", afirmou a nova ministra após ser escolhida pelo presidente.

Silvio Almeida foi demitido na última sexta-feira (6), após vir à público diversas denúncias de assédio sexual contra o então ministro. Almeida nega as acusações.

O nome de Macaé Evaristo estava entre os favoritos.

Quem é Macaé Evaristo?

A deputada estadual Macaé Evaristo foi eleita em 2022 com mais de 50 mil votos. Antes, foi eleita em 2020 para o cargo de vereadora de Belo Horizonte.

Macaé já atuou no governo federal durante o governo de Dilma Rousseff. Em 2013 e 2014, foi titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC (Ministério da Educação).

Ao longo de sua carreira política e profissional, coordenou programas como a implantação de Escolas Indígenas, a Escola Integral em Minas Gerais, a Escola Integrada em BH e as cotas para ingresso de estudantes de escolas públicas, negros e indígenas no ensino superior, quando esteve no MEC.

