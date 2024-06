Lula diz que pode tentar reeleição 'para evitar que trogloditas voltem a governar'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira (18) em entrevista à Rádio CBN, que pode tentar se reeleger nas eleições de 2026 "para evitar que trogloditas voltem a governar" o Brasil.

Apesar da afirmação, Lula apontou que "há muita gente boa" para se candidatar na próxima eleição, e que ele tentar a reeleição "não é a primeira hipótese".

"Presta atenção, se for necessário ser candidato para evitar que os trogloditas que governaram esse país voltem a governar, pode ficar certo que meu 80 anos virará em 40 e virarei candidato. Mas não é a primeira hipótese", disse o presidente.

Evitando citar o nome de Bolsonaro, Lula disse que quer impedir o retorno de um “facista” ao poder. "Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista, não vou permitir que esse país volte a ser governado por um negacionista como nós já tivemos", afirmou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também