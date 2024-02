Lula planeja vetar o projeto que proíbe saidinhas dos presos

Após um detento assassinar um sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, enquanto estava em uma saída para visitar a família, um projeto de lei que proíbe essas saídas foi colocado em votação ontem (21), e foi aprovado.

Diante disso, o presidente Lula comunicou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a decisão de vetar esse projeto de lei. O ministro também expressou que não é a favor da proibição das “saidinhas”, e discutiu o assunto com o representante brasileiro.

A proposta agora volta para a Câmara dos Deputados, devido alterações que devem ser feitas na pauta. A oposição se prepara para dá uma resposta ao presidente em relação à fuga dos dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró.

Os deputados também, já avisaram que caso Lula vete o projeto de lei, a Câmara está preparada para derrubar a decisão dele.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também