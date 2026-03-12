Lula pode vir a Campo Grande antes de conferÃªncia da ONU sobre espÃ©cies migratÃ³rias

O presidente Lula pode vir a Campo Grande no dia 22 de março, segundo lideranças do PT em Mato Grosso do Sul. A visita ocorre às vésperas da 15ª Conferência das Nações Unidas para Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15), que será realizada na Capital entre 23 e 29 de março.

Devem vir os presidentes da Bolívia, Paraguai e Chile que fazem

Espécies Migratórias e Colômbia, Guiana e México que não fazem.

O evento acontecerá no shopping Bosque dos Ipês, Casa do Homem Pantaneiro, no Parque das Nações Indígenas, e no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo e deve reunir entre 2 mil e 3 mil especialistas de cerca de 100 países para discutir estratégias de proteção às espécies migratórias. Mato Grosso do Sul foi escolhido para sediar a conferência devido à importância do Pantanal, considerado a maior área alagável do planeta e ponto de descanso e alimentação para diversas aves migratórias.

Os detalhes da COP15 foram apresentados em coletiva realizada no Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), com a participação de representantes do Ministério do Meio Ambiente e do governo estadual.

O governo do Estado também articula ações para receber os participantes, incluindo diálogo com o setor hoteleiro, restaurantes e companhias aéreas para ampliar a oferta de voos e hospedagem durante o período do evento.

