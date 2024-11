Lula recebe presidente da China no Palácio da Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na manhã desta quarta-feira (20), o presidente chinês Xi Jinping no Palácio da Alvorada, onde os dois firmaram 37 acordos entre o Brasil e a China.

Foram assinados acordos em temas como aberturas de mercado para produtos agrícolas, intercâmbio educacional, cooperação tecnológica em várias áreas, comércio e investimentos, infraestrutura, indústria, energia, mineração, finanças, comunicações, desenvolvimento sustentável, turismo, esportes, saúde e cultura.

Xi estava no Brasil para participar da reunião de cúpula do G20, que neste ano presidida pelo Brasil, e desembarcou em Brasília na tarde de terça-feira (19). Nesta quarta-feira, o chinês foi recebido com honras militares no Palácio da Alvorada por Lula e pela primeira-dama Janja.

Segurando bandeiras, crianças chinesas que moram no Brasil receberam os chefes de Estado. Também houve uma apresentação musical e a execução dos hinos nacionais do Brasil e da China.

Além de Lula, também participaram da reunião ampliada o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda), Mauro Vieira, de Relações Exteriores, Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Juscelino Filho, de Comunicações, Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia, e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento.

A ex-presidente do Brasil e presidente do Banco dos Brics, Dilma Rousseff, o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais Celso Amorim, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, o presidente indicado ao Banco Central (BC) Gabriel Galípolo, e o embaixador do Brasil na China, Marcos Bezerra Abbott Galvão, também acompanharam a agenda.

