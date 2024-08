Lula volta a criticar a taxa de juros e a chama de "briga eterna nesse país"

Durante o evento Diálogos Capitais, na Confederação Nacional da Indústria (CNI), nesta quarta-feira (14), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar a taxa de juros, afirmando que a questão é uma “briga eterna nesse país”.

“Baixar os juros é uma briga nossa eterna nesse país. Mas, mesmo se o juro for zero, se o cara não tiver dinheiro para consumir, ele não vai consumir”, disse o presidente, reforçando a necessidade de poder de compra do brasileiro.

Lula é forte crítico da política de juros do atual presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, que assumiu o cargo durante o governo de Jair Bolsonaro.

