Mandetta é primeiro em ranking de simpatia no congresso

Joilson Francelino, com informações da Veja

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, alcançou o primeiro lugar em avaliação dos parlamentares do Congresso Nacional, sobre os ministros do presidente Jair Bolsonaro. O levantamento foi feito pela consultoria Arko Advice.

Para os congressistas, em uma escala de 0 a 5,, a nota para Mandetta que chefia uma das mais importantes pastas do Governo Federal, que terá orçamento de 125,6 bilhões neste ano, é de 3,6.

Os ministros Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e também sul-mato-grossense Tereza Cristina (Agricultura), alcançaram a mesma nota de Mandetta. Tarcísio ocupa o segundo lugar e Tereza, o terceiro. Os critérios para as colocações de 1º, 2º e 3º não são esclarecidos no conteúdo divulgado pela Veja, mas três ministros aparecem com a mesma pontuação, liderando a escala dos mais bem quistos pelos congressistas.

Abaixo de Mandetta, Tarsísio e Tereza, figuram os ministros Sérgio Moro, Paulo Guedes, Gustavo Canuto, Luiz Eduardo Ramos, Onyx Lorezoni, Ricardo Sales, Bento Alburquerque e Ernesto Araújo.

A pesquisa foi feita com 96 congressistas de vinte partidos entre 10 e 17 de dezembro de 2019. Veja como ficou o resultado:

Deixe seu Comentário

Leia Também