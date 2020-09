MDB anuncia ex-vereadora Juliana Zorzo como vice de Márcio Fernandes

A MDB anunciou nesta segunda-feira (14) a ex-vereadora e ex-secretária de Cultura de Campo Grande, Juliana Zorzo, como vice-prefeita pela chapa encabeçada pelo deputado estadual, Márcio Fernandes. Zorzo comentou que decisão se deu devido aos nomes que integram o partido na capital, como o ex-governador André Puccineli.

Além de Puccinelli, estiveram presentes: o presidente do MDB no estado, Júnio Mochi, a senadora Simone Tebet, o presidente municipal da legenda, Ulisses Rocha e o deputado estadual e candidato à Prefeitura da capital, Márcio Fernandes.

Afastada há oito anos da política, a empresária vinha se dedicando aos negócios da família, proprietária de uma grande empresa do ramo alimentício no estado. No entanto, após o convite realizado decidiu voltar para o cenário político campo-grandense.

“A escolha se deu porque acredito nas pessoas que encabeçam a chapa e a decisão foi tomada junto com minha família. Um dos motivos de eu ter me afastado da política foi que a empresa precisava dos meus trabalhos”, explicou.

Para Mochi, a escolha pelo nome de Juliana se deu por ser mulher e jovem, o que pode trazer renovação na administração pública da capital. Tanto o Márcio, quanto a Juliana são oriundos da iniciativa privado e, por esse motivo, entendemos que uma possível administração pública do dois, pode trazer inovação no Executivo Municipal”, projetou Mochi.

Já Márcio Fernandes enalteceu a importância da legenda dentro do cenário político sul-mato-grossense. “Ainda somos o maior partido do país. Já no nosso estado, tivemos bons exemplo de gestão, como foi o caso do melhor prefeito de Campo Grande, André Puccineli. Portanto, apesar da pandemia, tenho esperança de fazer uma boa campanha e chegarmos até o segundo turno em condições de vencer”, explicou.

A convenção, que irá oficializar as candidaturas a prefeito, vice e vereadores está agendada para esta terça-feira (15), no diretório do partido no estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também