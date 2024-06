MDB apoiará Beto Pereira

O MDB, partido do ex-governador André Puccinelli, e o Solidariedade, partido aliado nas eleições municipais deste ano, decidiram em votação nesta quinta-feira (27), que apoiarão a pré-candidatura de Beto Pereira, filiado ao partido do atual governador Eduardo Riedel, o PSDB.

A votação ocorre após Puccinelli anunciar, durante reunião partidária na quarta-feira (26), que não faria mais parte do pleito municipal neste ano. Em seu anúncio, ele detalhou que a sigla ainda não havia decidido quem iria apoiar este ano, mas que decidiria por meio de votação conjunta com o Solidariedade.

Em nota, o partido detalhou que tanto pré-candidatos a vereador do MDB quanto do Solidariedade optaram pelo apoio ao PSDB. No total, foram 86 votos, entre os dois partidos, para que a sigla apoie o nome de Beto Pereira na corrida eleitoral campo-grandense.

As candidatas do PP (Adriane Lopes) e do União Brasil (Rose Modesto) também foram colocadas na votação, mas só receberam 4 votos totais entre as siglas.

