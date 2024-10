MDB não apoiará nenhuma candidata no 2º turno na Capital

O diretório Estadual do MDB, que fez parte da coligação ‘Juntos pela Mudança’ na chapa do deputado estadual Beto Pereira durante o 1º turno das eleições municipais na Capital, emitiu nota firmando “neutralidade” no 2º turno na Capital.

O posicionamento, que contou com apoio de maioria absoluta, ocorre após “manifestações de seus membros, ex-governador André Puccinelli, dos deputados estaduais presentes, do presidente do diretório municipal de Campo Grande e dos vereadores do partido na Capital”.

Com isso, a sigla se torna a primeira a manifestar seu posicionamento na segunda etapas das eleições na Capital, que será disputada entre a ex-deputada federal Rose Modesto e a candidata à reeleição Adriane Lopes.

Confira a nota:

