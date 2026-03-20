Menu
Menu Busca sexta, 20 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
PolÃ­tica

MÃ©dica citou risco de morte ao transferir Bolsonaro para hospital

DireÃ§Ã£o da Papudinha comunicou ao STF que fez escolta para o hospital

20 marÃ§o 2026 - 16h38Vinicius Costa, com informaÃ§Ãµes da AgÃªncia Brasil

A médica plantonista que atendeu Jair Bolsonaro na prisão relatou que a transferência para o Hospital DF Star, na semana passada, ocorreu em razão do "risco de morte" do ex-presidente, que se recupera de um quadro de broncopneumonia bacteriana.

Na sexta-feira (13), Bolsonaro passou mal na prisão e foi transferido às pressas para a unidade hospitalar, onde continua internado. 

A transferência foi comunicada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pela direção da Papudinha, como é conhecida a Sala de Estado Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Bolsonaro está custodiado no presídio para cumprir pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação no processo da trama golpista.

No relatório enviado ao Supremo, o presídio comunicou oficialmente ao ministro que realizou a escolta para o hospital.

"A escolta teve início às 6h52, após avaliação e determinação da médica de plantão, Dra Ana Cristina, em razão do risco de morte do custodiado. O trajeto foi concluído por volta das 8h55, com chegada no Hospital DF Star", diz o relatório.

Após o ex-presidente passar mal, a defesa fez novo pedido de prisão domiciliar a Moraes. Não há prazo para decisão.

De acordo com boletim médico divulgado na manhã de hoje (20), o ex-presidente segue internado e não tem previsão de alta.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Reunião aconteceu nesta quinta-feira
PolÃ­tica
Paulo Duarte deixa presidÃªncia do PSB-MS e Ayache assume comando do partido
Imagem Ilustrativa
PolÃ­tica
CÃ¢mara aprova inclusÃ£o de homicÃ­dio vicÃ¡rio na Lei Maria da Penha
Novo ministro da Fazenda, Dario Durigan
PolÃ­tica
Lula confirma Durigan na Fazenda, apÃ³s saÃ­da de Haddad
 Jaime Verruck e Artur Falcette
PolÃ­tica
Adjunto ficarÃ¡ Ã  frente da Semadesc com saÃ­da de Verruck
Cabine de eleição
PolÃ­tica
MinistÃ©rio PÃºblico farÃ¡ campanha contra assÃ©dio eleitoral neste ano
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre
PolÃ­tica
Alcolumbre rebate Valdemar Costa Neto ao ser acusado de negociar votaÃ§Ã£o do 'PL da Dosimetria'
Foto: Wagner Guimarães/ALEMS
PolÃ­tica
Deputados votam semana de conscientizaÃ§Ã£o sobre seguranÃ§a digital em MS
 sessão pode ser acompanhada presencialmente ou pelas transmissões
PolÃ­tica
Vereadores analisam projetos sobre prevenÃ§Ã£o a acidentes com ciclistas e saÃºde
Marquinhos Trad e Adriane Lopes
JustiÃ§a
MinistÃ©rio PÃºblico apoia queixa-crime contra Adriane por fala sobre manifestantes contratados
Desembargadora Elizabete Anache - Foto: Reprodução
JustiÃ§a
'Ambientes digitais mais seguros', destaca desembargadora do TJMS sobre o ECA Digital

Mais Lidas

Caso aconteceu em uma escola municipal da cidade
PolÃ­cia
'Namoro' de monitor de escola municipal com menina de 13 anos Ã© descoberto em Campo Grande
Mandado está sendo cumprido no Camelódromo
PolÃ­cia
CamelÃ³dromo Ã© alvo de operaÃ§Ã£o da PF contra esquema milionÃ¡rio de descaminho
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/3/2026
Comportamento
HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 19/3/2026
Abadio morreu em dezembro do ano passado
PolÃ­cia
PolÃ­cia Civil captura homem por latrocÃ­nio brutal de idoso no Jardim Colibri