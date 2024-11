Mesa da Assembleia deve seguir inalterada

O deputado Paulo Corrêa já tem assinaturas suficientes para permanecer à frente da Primeira Secretaria do Legislativo. Ele contabilizou dezesseis assinaturas, ou seja, dois terços da casa de leis de MS.

A eleição acontece no próximo dia 13, e com isso, Corrêa deve seguir ao lado de Gerson, que continuará na presidência e a continuidade de toda a chapa caminha para ser consensual.

