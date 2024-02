Milei restringe entrada de brasileiros na Argentina

Após a eleição de Javier Milei ao cargo de presidente da Argentina, ele começou a colocar restrições para a entrada de estrangeiros no país, impactando diretamente os brasileiros que buscam estudar gratuitamente nas universidades públicas do território argentino.

Atualmente, cerca de 10 mil estudantes saídos do Brasil vivem sob o comando de Milei, que é parte da comunidade brasileira formada por 90 mil residentes, segundo dados de 2022 do Itamaraty. Diante dessa decisão do presidente, muitos estudantes brasileiros foram barrados nos aeroportos argentinos.

Uma decisão contrária ao acordo firmado entre a Argentina com o Brasil em 2004, na qual ficou garantido que os argentinos concederiam o direito de permanência aos cidadãos brasileiros no país por até 90 dias, e após isso, possibilidade de extensão por mais 90 dias, e opção de iniciar a residência. E também ao acordo do Mercosul, que desde 2009 permite a livre circulação de residentes dos países membros.

