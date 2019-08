Ministros são exonerados para reforçar placar da reforma

Rauster Campitelli, com informações do R7

Os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Agricultura, Tereza Cristina, e do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foram exonerados hoje (6), temporariamente, para voltarem à Câmara como deputados federais no intuito de reforçar o placar favorável à reforma da Previdência na votação do segundo turno.

Os decretos que formalizam a licença dos ministros constam na edição extra do Diário Oficial da União (DOU) publicada nesta terça. A mesma estratégia foi adotada pelos ministros no primeiro turno de votação da proposta. Depois de encerrados os trabalhos, os ministros devem retornar aos seus cargos no Executivo.

Mais cedo, em entrevista exclusiva à reportagem, Onyx disse que também se licenciará para a votação do projeto de lei que trata da reestruturação e previdência dos militares. O tema deve ser pautado na Câmara assim que a reforma da Previdência for concluída na Casa.

