MP desmente "delação" contra Beto

O Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPE-MS) emitiu uma certidão que desmente as alegações de que o deputado federal e candidato à Prefeitura de Campo Grande, Beto Pereira (PSDB), estaria envolvido em um esquema de corrupção no Detran-MS. Segundo o documento, o nome do candidato não foi mencionado em nenhuma proposta de delação premiada apresentada pelo despachante foragido, David Cloky Hoffaman Chita.

Conforme o ofício assinado pelo Procurador-Geral de Justiça, Romão Avila Milan Junior, “...importa informar que inexiste, no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, proposta, tramitação ou acordo de colaboração premiada oriunda do requerimento formulado por David Cloky Hoffaman Chita, bem como que informar que no referido documento não houve a menção a fato criminoso envolvendo a pessoa de Humberto Rezende Pereira - (nome completo de Beto Pereira).

O JD1 Notícias já havia adiantado o possível caráter eleitoreiro da suposta delação, que agora caiu por terra. Em uma matéria publicada em 27 de setembro de 2024, com a manchete “Delação 'pero no mucho'”, um criminalista ouvido pelo site afirmou que tentava-se criar um "factoide".

O caso de suposto esquema no Detran-MS, foi amplamente repercutido por um site de notícias, afirmando que o despachante havia incluído o nome do deputado em sua tentativa de delação, acusando-o de liderar um esquema de desvio de recursos no Detran-MS para financiar sua campanha.

David Cloky Hoffaman Chita é investigado por envolvimento em um esquema de propina e fraude no sistema de cadastro de veículos do Detran, práticas que foram expostas pela Operação Gravame em 2020. Atualmente foragido, Chita é alvo de mandado de prisão.

Veja documento na íntegra:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também