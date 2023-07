MS e Chile assinam acordo

Já mirando nos negócios que podem ser gerados com o início das operações via Rota Bioceânica, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel e o Governador Regional de Tarapacá – no Chile, José Miguel Carvajal, assinaram um Acordo de Cooperação para a abertura do escritório chileno em Campo Grande. A assinatura aconteceu nesta quinta-feira (6), no Parque dos Poderes.

Demonstrando grande interesse em estreitar essas relações comerciais, em janeiro deste ano uma comitiva este em MS debatendo o assunto. À época, os integrantes da comitiva destacaram a vontade de fazer o porto de Iquique – um dos principais pontos logísticos de embarque e desembarque de produtos sul-americanos via oceano Pacífico – se torne também uma porta de saída de produtos brasileiros rumo ao mercado asiático.

Além das obras de pavimentação, construção de pontes e outros elementos ligados à infraestrutura, a Rota Bioceânica também depende de parcerias e articulações para funcionar de maneira adequada. A previsão é de que a Rota entre em operação em 2025.

O governador Eduardo Riedel destacou que os municípios que participam do eixo de ligação com o Oceano Pacifico serão impactados pela Rota.

Ao JD1 Notícias, o governador comentou ainda sobre a relação de exportação e os benefícios para os dois estados. “A partir do momento em que MS se consolida como um grande exportador nacional, não apenas em grãos e minérios, abre-se uma janela de oportunidades para importação de manufaturados que vem de países asiáticos, que chegam por Iquique, que venham para o Brasil. Não estamos olhando como mão única, é uma relação de mão dupla. Cargas de valor agregado que vão para Ásia, certamente encontraram na Rota, em Tarapacá e no porto de Iquique um olhar importante que farão essa rota efetivamente funcionar em serviço da eficiência logística”, finalizou.

Organizando de maneira clara, o Governador Regional de Tarapacá – no Chile, José Miguel Carvajal, falou sobre a abertura do Escritório da Corporação de Desenvolvimento Regional de Tarapacá, na cidade de Campo Grande. O espaço deve ser inaugurado amanhã (7).

“Estamos muito contentes, pois estamos a partir de hoje criando uma relação formal com o governo de Mato Grosso do Sul. Vamos ser mais eficientes, com mais competitividade para indústria de MS e logística eficiente. O mundo tem uma dificuldade em transportar alimentos, e com parceria com países vamos poder facilitar esse transporte. O escritório em Campo Grande é importante para que possamos trabalhar junto com Mato Grosso do Sul, dos empresários e usuários para que possamos fazer uma Rota de negócios e intercambio”, comentou.

Questionado sobre os representantes chilenos que irão trabalhar no escritório, José Miguel, falou que a ideia é contratar campo-grandenses para ajudar no trabalho colaborativo.

“Vamos contratar também profissionais de Campo Grande, pessoas que que entendem de negócios e também vamos criar um relacionamento com algumas pessoas que vêm da Chile para o Brasil, que fazem parte de uma das unidades de negócios internacionais que nosso país tem e que também vão se conectar com essa mesa aqui em Campo Grande, onde irão trabalhar”, finalizou.

