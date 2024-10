Em 'Tereré com a juventude', Adriane destaca propostas de capacitação

A prefeita Adriane Lopes (PP), esteve neste fim de semana reunida com lideranças jovens de Campo Grande para um “Tereré com a Juventude” para ouvir demandas e responder perguntas. Durante o encontro, a prefeita reforçou seu compromisso com a ampliação das oportunidades de capacitação para os jovens.



Nos últimos dois anos, mais de 10 mil jovens foram qualificados em diversos cursos, como marketing digital, técnicas de vendas e informática, preparando-os para o mercado de trabalho e novas oportunidades geradas pela chegada da Rota Bioceânica, que posicionará a capital como um hub de negócios.



Um dos grandes destaques do seu governo é a criação da Primeira Escola Pública de Marketing Digital do país, que tem capacitado jovens nas áreas de tecnologia e redes sociais. “Estamos preparando nossos jovens para os desafios do futuro, oferecendo ferramentas para que se destaquem em um mercado cada vez mais digital e competitivo. Com um celular, eles podem se tornar criadores de conteúdo e empreendedores de sucesso”, afirmou Adriane.

"Estamos investindo na melhoria da infraestrutura, criando ambientes mais adequados e seguros para o aprendizado", enfatizou a prefeita ao lembrar que em dois anos as 205 escolas da Rede Municipal de Ensino foram reformadas. No período, foram construídas 152 novas salas de aula, criando 6,6 mil vagas, o que reduziu pela metade o déficit nas séries iniciais.

"Estamos investindo ainda em tecnologia e novas ferramentas de aprendizagem, preparando os alunos para os desafios de um mundo cada vez mais digital e globalizado. O meu objetivo é tornar Campo Grande uma referência em educação, proporcionando uma formação que vai além do conteúdo curricular e prepara as novas gerações para o futuro com responsabilidade e inovação", disse.

A prefeita também ressaltou a importância do esporte e da cultura na vida dos jovens. Com a revitalização de praças, parques e complexos esportivos, como o Parque Jacques da Luz e o Ginásio Guanandizão, além da criação de novas academias ao ar livre, a gestão de Adriane tem ampliado o acesso à prática esportiva e à qualidade de vida. O programa “Movimenta Campo Grande”, que já alcançou mais de 1 milhão de atendimentos, é outro exemplo de como o esporte pode transformar vidas, afastando os jovens da criminalidade e incentivando hábitos saudáveis.

