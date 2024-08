MS tem, em média, 13,4 denúncias de propaganda eleitoral irregular por dia

Mato Grosso do Sul já tem, desde o dia 16 de agosto, 161 registros de denúncias, uma média de 13,4 por dia, pelo portal Pardal da Justiça Eleitoral, com relação a irregularidades em Campanhas Eleitorais nas Eleições de 2024.

Apesar a de ser a maior cidade e com maior número de candidatos e eleitores, Campo Grande é a segunda cidade com maiores denúncias, 23, enquanto a cidade de Jardim acumula 30 queixas nesses 12 dias desde que o portal ficou disponível em 16 de agosto.

A terceira cidade com mais denúncias é Bodoquena, seguida por Nova Andradina. Conforme os dados estatísticos fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a maioria das denúncias são contra candidatos a prefeitos (66), seguido por vereadores (60) e vices (2).

Para acessar o Pardal basta baixar no Android ou IOS pelo link. Após a denúncia, o usuário poderá acompanhar o andamento através do número do protocolo. No entanto, antes disso, o denunciante terá de observar a descrição específica sobre o que "pode/não pode" em relação ao tópico em questão que também está disponível no portal.

O TSE disponibiliza também o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral (Siade), que pode ser acionado para denúncias não relacionadas necessariamente à propaganda, como casos de desinformação, ame- aças e incitação à violência, perturbação ou ameaça ao Estado Democrático de Direito, irregularidades no uso de Inteligência Artificial (IA)..

