Eleições 2024: MS tem três cidades com apenas um candidato à prefeitura

Neste ano eleitoral, Mato Grosso do Sul conta com 232 candidaturas à prefeitos no Estado, número que, se dividido igualmente entre todos os 79 municípios sul-mato-grossenses, seria de 2,93 candidaturas para cada cidade.

No entanto, como é de se esperar, a distribuição não é igualitária, e neste ano, os municípios de Novo Horizonte do Sul, Santa Rita do Pardo e Tacuru contam com apenas um candidato à prefeitura cada.

Levantamento feito pelo JD1 aponta que as cidades, combinadas, tem apenas 22.556 habitantes, número que corresponde a apenas 0.82% da população de Mato Grosso do Sul, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Guga

Novo Horizonte do Sul é a cidade menos populosa das três, com apenas 4.721 habitantes, e tem como candidato Aldenir Barbosa do Nascimento, o ‘Guga’, pelo PSDB, na coligação ‘União, Trabalho, Fé e Esperança’ - formada pelas siglas MDB, PRD, União e PSD e pelas federações ‘PSDB Cidadania’ e ‘Brasil da Esperança - Fé Brasil’ (PT/PC do B/PV).

Dr. Lúcio Costa

Santa Rita do Pardo é o município “intermediário” entre os três, com 7.027 habitantes, com Doutor Lucio Roberto Calixto Costa, do PSDB, disputando a prefeitura. Sua candidatura ocorre por meio da coligação ‘Santa Rita Para Todos’ - que é formada pela ‘Federação PSDB Cidadania’, Pode, PP, PL e a ‘Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil’ (PT/PC do B/PV).

Rogério Torquetti

A mais populosa das três, com 10.808 habitantes, Tacuru tem na disputa eleitoral Rogério de Souza Torquetti, também do PSDB, pela coligação ‘Tacuru Seja Ainda Mais Abençoado, Deus Eternamente Seja Louvado!’, formada por PP, PL e Pode e as federações ‘PSDB Cidadania’ e ‘Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil’ (PT/PC do B/PV).

Coincidências

Além de todos os três candidatos serem filiados ao PSDB, partido do governador Eduardo Riedel, todos estão em coligações formadas por partidos de direita, centro e esquerda.

