Na CNN, Riedel fala em 'ação de guerra' contra incêndios

Em entrevista ao vivo na CNN Brasil, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, foi contundente a respeito das queimadas no Pantanal do estado.

O primeiro tópico abordado pelos jornalistas falou a respeito de uma reunião dos governadores dos estados brasileiros junto com os representantes do Palácio do Planalto para falar sobre os incêndios. Questionados sobre a necessidade dessa reunião, Riedel disse que a integração entre os estados e a União é importante para tentar combater o fogo.

“Os incêndios são combatidos de maneira ‘multi agências’. A efetividade dessas ações com as agências federais e estaduais pode ser ainda maior para combater esse problema que o Brasil inteiro vive hoje. O grande aliado ao combate a esses incêndios é a capacidade de integração dessas agências”, disse Riedel.

Ao falar sobre a responsabilidade dos incêndios, o governador disse que não é possível ‘generalizar’ a situação, uma vez que ao mesmo tempo que ocorrem incêndios criminosos existem os acidentais. “Cada região do Brasil tem a predominância de um tipo de ignição. No caso do Pantanal, a grande maioria é provocada por ação humana não intencional. A partir disso aí existe um trabalho muito grande de prevenção que temos que fazer para evitar essas situações”, alegou.

O ‘case de sucesso’ das ações coordenadas do Governo de MS com o Governo Federal, deve ser usado na reunião de hoje para tentar acalmar os ânimos dos outros governadores do Brasil. A respeito do assunto, Riedel disse ter recebido a previsão de que 2024 seria um ano atípico na questão de seca e incêndios desde fevereiro.

“Começamos a articulação com o Governo Federal em abril deste ano, já demonstrando a preocupação por conta dessa previsão. Acho que o fato de sucesso foi trabalhar de maneira integrada, colocando todas as forças para que trabalhem em ações coordenadas. Mas isso começou cedo, trabalhamos cedo, articulamos cedo. Graças a isso tivemos uma ‘ação de guerra’, onde conseguimos evitar que os incêndios se espalhassem por uma área ainda maior como foi em anos anteriores. Por isso, no meu ponto de vista, a integração foi fator principal para termos esse resultado”, comentou Riedel.

O governador afirmou ainda que não existe a necessidade de ‘politizar’ o assunto. Para Riedel esse seria ainda outro motivo para as ações de Mato Grosso do Sul serem um sucesso, já que os incêndios não chegaram ser politizados pelo governo estadual.

