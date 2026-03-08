Menu
PolÃ­tica

"NÃ£o estamos mudando de lado", diz Catan ao se filiar ao NOVO

O deputado Ã© prÃ©-candidato ao Governo do Estado

08 marÃ§o 2026 - 17h30Sarah Chaves    atualizado em 08/03/2026 Ã s 17h35
João Henrique Catan ao lado de Guto ScarpantiJoÃ£o Henrique Catan ao lado de Guto Scarpanti   (DivulgaÃ§Ã£o )

O deputado estadual João Henrique Catan oficializou neste domingo (8) a filiação ao Partido Novo, em evento realizado no Marco Zero de Campo Grande. Durante o ato, Catan afirmou que a mudança de legenda marca o início de um novo projeto político no Estado.

Segundo o parlamentar, ele encontrou no Novo afinidade ideológica. “Encontrei aqui [no Novo] a coerência que sempre busquei: a coerência de quem acredita no mérito, no trabalho honesto, na liberdade de empreender e no fim do desperdício com os recursos do povo”. Ele também disse que pretende manter uma atuação mais próxima da população. “Nada de política de gabinete. É política no chão, conversando, ouvindo, questionando e construindo juntos um novo caminho para Mato Grosso do Sul”.

O presidente estadual do Novo, Guto Scarpanti afirmou que a filiação do deputado fortalece o partido no Estado. “Primeiramente porque ele tem alinhamento de propósito, práticas, valores e ideais com o partido, que são os principais valores que a Direita defende no Mato Grosso do Sul. São eles liberdade, propriedade privada, livre mercado, direitos e deveres iguais, combate à corrupção, combate à impunidade, combate os privilégios. Sem o Catan a gente não teria ninguém para fazer o enfrentamento ao velho grupo de poder que está instalado no Mato Grosso há mais de 20 anos”.

Após anunciar sua saída do PL em pronunciamento na Assembleia Legislativa em 5 de março, descontente com o rumo da sigla no Estado, Catan optou pelo Novo para manter suas bandeiras. "Não estamos mudando de lado, estamos reafirmando o nosso lado. O lado das famílias. O lado de quem trabalha e sustenta este Estado".

