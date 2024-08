Novas pesquisas eleitorais serão divulgadas na próxima terça-feira na Capital

Na segunda semana da campanha para a Prefeitura de Campo Grande, duas novas pesquisas eleitorais foram registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Os resultados dessas pesquisas estão previstos para serem divulgados na próxima terça-feira, 27 de agosto.

O Instituto Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Ltda. enviou sua pesquisa para a Justiça Eleitoral sob o número MS-03495/2024. A pesquisa, contratada pela Televisão Ponta Porã Ltda / TV Morena, foi registrada no dia 21 de agosto de 2024. O custo total da pesquisa foi de R$ 69.225,00.

Por outro lado, o Instituto Veritá Ltda. – EPP, que realiza pesquisas com recursos próprios, registrou sua pesquisa com um valor de R$ 47.719,00.Ambas as pesquisas possuem uma margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e um intervalo de confiança de 95%.

