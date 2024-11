Pacheco reforça que debate sobre aumento da isenção do IR só ocorrerá em 2025

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reforçou nesta sexta-feira (29) que o debate sobre um aumento da faixa de isenção do imposto de renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil só deve acontecer em 2025.

“A questão de isenção de IR, embora seja um desejo de todos, não é pauta para agora e só poderá acontecer se tivermos condições fiscais para isso. Se não tivermos, não vai acontecer. Mas essa é uma discussão para frente, que vai depender muito da capacidade do Brasil de crescer e gerar riqueza, sem aumento de impostos”, disse o senador.

Pacheco reforçou a necessidade de o Congresso apoiar medidas de controle, governança, conformidade e corte de gastos, em uma fala de apoio ao pacote de cortes de gasto apresentado pelo governo federal.

O parlamentar ainda defendeu que, se tratando de controle fiscal, a política não pode pensar em popularidade. “Em se tratando de política fiscal, é preciso afastar o medo da impopularidade que constantemente ronda a política”, afirmou.

