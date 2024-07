Pacheco repudia a tentativa de golpe na Bolívia

O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), condenou nesta terça-feira (9) a tentativa de golpe na Bolívia, em 26 de junho, duas semanas após o ocorrido.

Na semana passada, o parlamentar não teve compromissos públicos e nem presidiu sessões no Senado, momentos em que normalmente dá suas declarações sobre assuntos de interesse político.

“Como Presidente do Congresso Nacional, o mais democrático dos Poderes, compartilho minha posição de repudiar qualquer ato que afronte a ordem constitucional, tal como ocorreu na Bolívia. Felizmente, dada a força da democracia boliviana, a tentativa de golpe restou infrutífera”, afirmou o senador.

Além de repudiar o ocorrido, Pacheco também relembrou os atos golpistas do 8 de Janeiro de 2023, onde bolsonaristas extremistas invadiram e vandalizaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

“No Brasil, em 2023, enfrentamos uma tentativa de insurreição autoritária de uma minoria inconformada, que nunca representou a vontade popular. Essa tentativa foi rechaçada pela firmeza das nossas instituições e o resultado das eleições foi, enfim, respeitado, como deve ser no regime democrático”, afirmou.

“Só com a democracia sobrevive a liberdade. Esse princípio fundamental vale para o Brasil, vale para a Bolívia e, acredito, para todos os povos e nações”, completou sua fala.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também