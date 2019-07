Para líderes, Weintraub é o pior ministro e Tereza Cristina a melhor

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, seria reprovado pelos principais líderes do Congresso se fosse um estudante.

Pela segunda vez, a liderança do ranking ficou com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina (DEM).

Weintraub recebeu a nota mais baixa entre os 13 ministros avaliados por parlamentares na nova rodada do Painel do Poder.

Em sua estreia no Painel, Abraham Weintraub recebeu nota 1,6, na escala de 1 a 5. Desde que chegou ao cargo, o ministro da Educação acumulou declarações polêmicas e segurou recursos orçamentários para as universidades, desencadeando uma crise com professores e estudantes.

A pesquisa trimestral é realizada pelo Congresso em Foco com o objetivo de colher as percepções de quem manda no Congresso Nacional sobre diversos temas da conjuntura.

Convidados a atribuir uma nota de 1 a 5 para os principais membros do ministério, os líderes deram a ela uma nota média de 3,6 – um aumento de 0,3 em relação à última pesquisa, feita em março.

O prestígio de Tereza Cristina, que teve ativa participação no recente acordo entre o Mercosul e a União Europeia, pode ser creditado em parte ao peso no Congresso da bancada ruralista, da qual ela é uma das principais lideranças.

Mas mesmo parlamentares da oposição, que criticam o desempenho da ministra em áreas como a liberação de agrotóxicos, costumam reconhecer que ela é uma das pessoas mais acessíveis do governo Bolsonaro.

Os ministros da Saúde, Mandetta (DEM), e de Infraestrutura, Tarcisio Gomes, aparecem empatados com 3,2. Essa foi a primeira vez que Tarcisio e Weintraub tiveram seus nomes submetidos à avaliação dos parlamentares. Mandetta teve melhora de 0,2 em sua nota. O titular da Economia, Paulo Guedes, com 3,1 (+0,2), foi o quarto mais bem avaliado.

O nome mais conhecido do ministério, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, tem o quinto melhor desempenho, na opinião dos principais líderes do Congresso.

Moro recebeu nota 2,9 – queda de 0,1 na comparação com a pesquisa de março. O dado sugere que as reportagens que sugerem que o ex-juiz deu orientações a investigadores da Operação Lava Jato tiveram pouco efeito na avaliação de sua atuação no governo. O ministro tem apoio ostensivo apoio da bancada da bala no Parlamento.

Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, registrou o segundo pior desempenho: oscilou para baixo, de 2,2 para 1,9. A terceira pior nota foi dada ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que ficou com 2,1.

Os dados mostram ainda que a avaliação do presidente Jair Bolsonaro ficou em 2,4 (-0,1), enquanto a do vice-presidente, Hamilton Mourão, permaneceu a mesma (2,9).

A nova rodada do Painel do Poder, realizada entre 13 e 19 de junho, também revelou que a maior parte das lideranças acredita na aprovação da reforma tributária ainda em 2019.

