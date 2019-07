Tereza e Reinaldo entregam maquinários e anunciam mais investimentos

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o governador Reinaldo Azambuja, entregaram nesta segunda-feira (8) mais uma frota de patrulhas mecanizadas para o fortalecimento da agricultura familiar em Mato Grosso do Sul.

Durante a solenidade que aconteceu na Praça do Rádio Clube, Tereza anunciou que, em 2020, serão investidos mais R$ 22 milhões para patrulhas mecanizadas e que a pecuária leiteira também será “incentivada fortemente”. A ministra disse que a orientação do presidente Jair Bolsonaro foi de priorizar o apoio, inicialmente, aos pequenos produtores.

Visando o investimento no pequeno produtor do interior do estado, o governador Reinaldo Azambuja aproveitou a oportunidade para anunciar que os trabalhos para a criação do Ceasa de Dourados, que atenderá produtores de 32 municípios, estão adiantados.

Reinaldo ainda citou o acordo firmado entre Mercosul e União Europeia, o que considerou uma grande oportunidade. “O estado deverá se preparar para isso, tendo qualidade nos seus produtos agrícolas. MS será um dos maiores produtores de alimentos do mundo”, destacou em seu discurso.

Entrega de patrulhas mecanizadas

Nesta etapa, 14 municípios receberão 101 equipamentos. Patrulhas completas, compostas por 56 itens e 45 implementos extras, serão repassadas às prefeituras de Amambai, Angélica, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Bodoquena, Campo Grande, Glória de Dourados, Jaraguari, Nioaque, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Terenos.

Nesta quarta entrega de máquinas e implementos agrícolas são investidos R$ 1,9 milhão de recursos estaduais e federais (emendas parlamentares da bancada de MS). Uma próxima e última etapa prevista ainda para esse mês vai finalizar o programa com a entrega 1.312 itens (220 patrulhas) e investimentos de R$ 30,7 milhões.

