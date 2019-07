Tereza e Reinaldo cumprem agenda na capital antes de viagem ao Paraguai

Antes de viajar para Assunção no Paraguai junto com a ministra da Agricultura Tereza Cristina para fortalecer ações conjuntas nas áreas sanitária, de logística e segurança pública, o governador Reinaldo Azambuja ainda cumpre atos em Campo Grande. Azambuja e a ministra participam da entrega de 121 máquinas e equipamentos que beneficiarão 14 municípios do estado onde há famílias que fazem parte do programa da “Agricultura Familiar”. O ato de entrega acontece nesta segunda-feira (8) na Praça do Rádio Clube às 10h.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Mato Grosso do Sul (Semagro) Jaime Verruck também estará na solenidade de entrega. “Os equipamentos fazem parte de um saldo de emenda parlamentar da ministra Teresa, quando ainda era deputada”, afirmou.

“São máquinas e equipamentos que atendem pessoas da agricultura familiar. Nós já decidimos juntos com a bancada um foco para dar suporte aos trabalhadores da área rural do estado, através da doação destes equipamentos às prefeituras nosso objetivo é profissionalizar a agricultura familiar”, explicou.

O secretário disse ainda que o governo está construindo dez centros de comercialização no interior do estado para que os agricultores comercializem seus produtos. Após a entrega dos implementos agrícolas Reinaldo e Tereza Cristina embarcam para Assunção, a previsão do embarque, segundo a assessoria, será às 13h.

