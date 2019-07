Reinaldo e Mario Abdo discutirão ações conjuntas entre MS e Paraguai

O governador Reinaldo Azambuja e o presidente do Paraguai Mario Abdo Benítez se reunirão nos próximos dias 8 e 9 de julho para discutir o fortalecimento de ações conjuntas entre Mato Grosso do Sul e Paraguai, nas áreas sanitária, logística e segurança pública. O encontro será em Assunção e contará com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

O desenvolvimento de ações conjuntas de sanidade animal e vegetal é uma das prioridades de Reinaldo Azambuja. “Vamos firmar protocolos de intenção na área sanitária, pois estamos trabalhando na questão da área livre de febre aftosa”, explicou o governador. Outro ponto considerado importante é o desenvolvimento de ações integradas de segurança na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

Na área da logística os representantes devem elaborar cronograma de acordos para construção de um porto na divisa de Porto Murtinho com Carmelo Peralta, no Paraguai. Tratativas para a construção de uma ponte sobre o Rio Apa devem ser colocadas em pauta. Para o governador, as obras são obras estruturantes e reforçam o projeto da Rota Bioceânica, que liga o Centro-Oeste do País aos portos chilenos e peruanos.

Para se ausentar do Brasil, Reinaldo Azambuja recebeu autorização da Assembleia Legislativa. Em mensagem enviada aos deputados, o governador ainda citou mais duas propostas para a integração das relações entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai: criação de um parque tecnológico entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, no país vizinho, e instalação de alfândegas em Ponta Porã e Mundo Novo.

A comitiva de Mato Grosso do Sul em Assunção será composta ainda pelo vice-governador e secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith; pelos secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e Antônio Carlos Videira (Justiça e Segurança Pública); e pelo presidente da Assembleia, deputado Paulo Corrêa.

Governador em exercício

Na ausência do governador e seu vice, o Governo de Mato Grosso do Sul será comandado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJMS), o desembargador Paschoal Carmello Leandro. Isso porque o presidente da Assembleia Legislativa, que é o terceiro na linha de comando, estará na viagem oficial ao país vizinho com os representantes do Executivo.

Deixe seu Comentário

Leia Também