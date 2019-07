Tereza acompanha Reinaldo em viagem ao Paraguai

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O governador Reinaldo Azambuja viajará para Assunção, no Paraguai, para se reunir com o presidente Mario Abdo Benítez.

O encontro tem como objetivo buscar o fortalecimento de ações conjuntas nas áreas sanitária, de logística e segurança.

A ministra Tereza Cristina acompanhará o governador na missão institucional.A comitiva será composta ainda pelo vice-governador e secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith; pelos secretários Eduardo Riedel do Governo e Gestão Estratégica, Jaime Verruck do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e Antônio Carlos Videira da Justiça e Segurança Pública e pelo presidente da Assembleia, deputado Paulo Corrêa.

Na ausência do governador e seu vice, o estado será comandado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJMS), o desembargador Paschoal Carmello Leandro.

O presidente da Assembleia Legislativa, que é o terceiro na linha de comando, estará na viagem oficial ao país vizinho com os representantes do Executivo.

Deixe seu Comentário

Leia Também