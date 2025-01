Paulo Duarte defende dragagem do Rio Paraguai para criação de uma hidrovia

O deputado estadual Paulo Duarte (PSB) afirmou seu apoio ao projeto de dragagem do Rio Paraguai, para a criação de uma hidrovia segura e de qualidade em um dos principais corpos de água de Mato Grosso do Sul.

Para Duarte, o projeto de dragagem — nome dado a técnica de remoção de sedimentos do fundo de corpos de água — de 600 km dos 2.477 km do Rio Paraguai garante o desenvolvimento de diversos municípios, incluindo Corumbá, cidade cujo o deputado já foi prefeito.

Duarte ainda aponta que é necessário se debater profundamente o assunto na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), e que a não discussão sobre o assunto e as críticas à dragagem é fazer com que toda uma região fique proibida de se desenvolver.

O deputado ainda destaca que o projeto será de importância econômica não só para a região imediata do Rio Paraguai, mas para todo o Estado, já que o Mato Grosso do Sul não possui uma estrutura adequada para o escoamento da produção.

“A intervenção no Rio Paraguai e, principalmente, a transformação do Rio num modal competitivo é a garantia de um desenvolvimento da região, levando em conta que o Mato Grosso do Sul tem apresentado uma desenvolvimento sócio-econômico acima da média do país”, disse o deputado em outro momento durante a discussão do assunto.

Além do desenvolvimento econômico, Duarte também aponta para os benefícios ao meio ambiente que o transporte hidroviário traria, além de contribuir para a redução de custos.

