Paulo Duarte quer encontro com a direÃ§Ã£o nacional do PSB antes de sair do partido

O deputado estadual Paulo Duarte afirmou que tem até o fim da próxima semana para tentar uma agenda com o prefeito do Recife, João Campos, antes de sua saída do Partido Socialista Brasileiro (PSB). A declaração ocorreu nesta sexta-feira (13), durante o 'Café com Política'.

Ele afirmou que quer tratar do assunto com a direção nacional antes de formalizar a decisão, em respeito ao partido e com o compromisso de organizar a situação da sigla com a direção nacional antes de deixar a legenda que, segundo ele, o “prestigiou”.

Caso não consiga o encontro, afirmou que anunciará a saída mesmo assim. “O anúncio será feito independentemente dessa agenda com o presidente João Campos. Ele já foi comunicado”, declarou.

Duarte destacou ainda que a decisão de deixar o partido será tomada com antecedência. “Eu não pretendo deixar para a última hora”, afirmou. O deputado não revelou para qual sigla pretende ir, mas indicou que pode se filiar ao PSDB ou, possivelmente, ao União Brasil.

Sobre o motivo da saída do PSB, o deputado estadual disse que a decisão é pessoal. “É uma decisão própria, porque, se eu não sair, não posso ser candidato à reeleição como deputado estadual. O PSB não vai ter chapa nem para deputado estadual, nem para deputado federal. Portanto, eu saio por uma questão muito simples e objetiva”, afirmou.

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